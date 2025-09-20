Переговоры в Нью-Йорке: Ермак рассказал, что готовит Украина

Андрей Ермак / © ТСН

Реклама

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор с исполняющим обязанности советника президента США по вопросам национальной безопасности Марко Рубио. Переговоры прошли накануне встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, а их главной темой стала подготовка гарантий безопасности для Украины и расширение сотрудничества.

Об этом он сообщил в Telegram.

Андрей Ермак сообщил, что во время разговора он поблагодарил американскую сторону за последовательную поддержку, которая помогает Украине противостоять российской агрессии. Основное внимание было уделено обсуждению будущих гарантий безопасности.

Реклама

Кроме того, стороны обсудили расширение сотрудничества в военной, оборонной и экономической областях.

Как отметил Андрей Ермак, они с Марко Рубио отметили важность предстоящей в Нью-Йорке предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Эта встреча рассматривается как часть «постоянного диалога двух лидеров», направленного на достижение «справедливого мира».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке планирует поднять тему гарантий безопасности для Украины. По его словам, речь идет об уже подготовленной основе договоренностей, которую наработала Европа с учетом ключевой роли Соединенных Штатов.

Президент также наметил план своего пребывания в Нью-Йорке. Он примет участие в Генеральной Ассамблее ООН, где состоится саммит по возвращению украинских детей, похищенных Россией. Участие в нем подтвердили 38 делегаций. Отдельно запланирована работа Крымской платформы в широком формате с участием около 30 стран.

Реклама

Кроме того, у Зеленского будет ряд двусторонних встреч, в том числе с представителями бизнеса, технологического сектора и оборонной сферы. Предусмотрена и большая экономическая встреча. Также в планах — переговоры с президентом США и вероятная встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов, посвященная гуманитарным вопросам, в частности теме детей.