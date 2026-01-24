Переговоры в ОАЭ и реальность: повлияет ли ночная атака РФ на позицию Вашингтона

Меган Моббс

Ни один кровавый обстрел Россией Украины, умышленный срыв переговоров или еще большая экскалация не заставят Трампа оказать Украине существенную помощь.

Об этом заявила дочь бывшего спецпредставителя Трампа Кита Келлога, президент благотворительного фонда RT Weatherman Foundation, занимающегося помощью украинцам, Меган Моббс.

По ее словам, ночная российская атака по Украине свидетельствует о реальных намерениях Путина по поводу трехсторонних переговоров в ОАЭ.

«Учитывая, что переговоры в Абу-Даби продолжаются, трудно не воспринимать это как сигнал о намерениях России в мир. Я перестала думать, что в какой-то момент такое поведение настолько разозлит президента США, что он решит удвоить ставки и оказать Украине существенную помощь», — отметила она.

Напомним, этой ночью российские войска снова нанесли массированный удар по Украине. Основная цель атаки — Киев и Харьков.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и по меньшей мере четверо получили ранения в результате ночной атаки на Киев.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке.