Переговоры в ОАЭ: представители Украины и России общались лично — Sky News

Чиновник ОАЭ сообщил, что переговоры проходили в «конструктивной и позитивной атмосфере».

Переговоры между Украиной и Россией

Переговоры между Украиной и Россией / © ТСН.ua

Переговоры украинской и российской делегаций в столице ОАЭ Абу-Даби включали «прямое взаимодействие» между чиновниками обеих стран.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя правительства ОАЭ.

«Это может свидетельствовать о том, что российский и украинский посланники находились в одной комнате, а не [представители] США курсировали между ними, но это утверждение не является окончательным», — говорится в сообщении.

В издании отметили, что подробностей переговоров, которые происходили в течение 23-24 января, до сих пор очень мало.

Упомянутый чиновник ОАЭ лишь отметил, что они проходили в «конструктивной и позитивной атмосфере».

«Они [участники переговоров] сосредоточились на „нерешенных элементах“ предложенного США мирного соглашения», — заявил представитель правительства ОАЭ, имея в виду план, разработанный США и Россией, а затем измененный США и Европой.

Напомним, в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Следующий раунд может состояться уже на следующей неделе.

