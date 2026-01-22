Президент Украины Владимир Зеленский общается со СМИ на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе / © Associated Press

На трехсторонних встречах в ОАЭ Украина и Россия могут показать друг другу «варианты по территориям на востоке».

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения со СМИ на полях саммита в Давосе.

Он признал, что территориальный вопрос на переговорах является одним из самых сложных, который до сих пор не решили. По словам Зеленского, эту проблему сейчас обсуждали с президентом Дональдом Трампом, его советниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, и госсекретарем США Марко Рубио.

«Я думаю, что на трехсторонних встречах (в ОАЭ — Ред.) мы, возможно, покажем варианты друг другу. Это все о востоке нашей страны. Это все вопросы земли. Это вопрос, который мы не решили», — отметил глава государства.

Зеленский говорит, что если все стороны будут сотрудничать, войну можно будет окончить.

Основные короткие тезисы украинского лидера во время его общения с журналистами публикует Sky News:

Документ о гарантиях безопасности завершен и требует согласия со всех сторон;

Завтрашняя трехсторонняя встреча США, Украины и России является «положительным» шагом;

Территориальный вопрос «еще не решен»;

Европе следует принять несколько «решительных решений».

Напомним, что в пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах начнётся первая трехсторонняя встреча Украины, США и России.

Президент Зеленский заявлял, что надеется, что Россия будет готова к компромиссам и это приведет к завершению войны. Также он раскрыл состав украинской группы по переговорам с Россией и Штатами в ОАЭ.

По информации Financial Times, в ОАЭ Украина и США на переговорах в Абу-Даби предложат Кремлю ограниченное перемирие и прекращение ударов по энергообъектам в обмен на остановку атак Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры «теневого флота».