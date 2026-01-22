- Дата публикации
Переговоры в ОАЭ: Украина и РФ готовят предложения по территориям — детали от Зеленского
Зеленский анонсировал обмен вариантами по территориям востока Украины на встрече в ОАЭ.
На трехсторонних встречах в ОАЭ Украина и Россия могут показать друг другу «варианты по территориям на востоке».
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения со СМИ на полях саммита в Давосе.
Он признал, что территориальный вопрос на переговорах является одним из самых сложных, который до сих пор не решили. По словам Зеленского, эту проблему сейчас обсуждали с президентом Дональдом Трампом, его советниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, и госсекретарем США Марко Рубио.
«Я думаю, что на трехсторонних встречах (в ОАЭ — Ред.) мы, возможно, покажем варианты друг другу. Это все о востоке нашей страны. Это все вопросы земли. Это вопрос, который мы не решили», — отметил глава государства.
Зеленский говорит, что если все стороны будут сотрудничать, войну можно будет окончить.
Основные короткие тезисы украинского лидера во время его общения с журналистами публикует Sky News:
Документ о гарантиях безопасности завершен и требует согласия со всех сторон;
Завтрашняя трехсторонняя встреча США, Украины и России является «положительным» шагом;
Территориальный вопрос «еще не решен»;
Европе следует принять несколько «решительных решений».
Напомним, что в пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах начнётся первая трехсторонняя встреча Украины, США и России.
Президент Зеленский заявлял, что надеется, что Россия будет готова к компромиссам и это приведет к завершению войны. Также он раскрыл состав украинской группы по переговорам с Россией и Штатами в ОАЭ.
По информации Financial Times, в ОАЭ Украина и США на переговорах в Абу-Даби предложат Кремлю ограниченное перемирие и прекращение ударов по энергообъектам в обмен на остановку атак Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры «теневого флота».