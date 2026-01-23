Трехсторонние переговоры в ОАЭ не смогли решить «один вопрос»

Впервые за четыре года великой войны делегации Украины, США и России встретились в одном помещении. Саммит в Абу-Даби, ОАЭ, стал попыткой сдвинуться с места мирный процесс, пока Украина переживает критически тяжелую зиму с отключениями света .

Свой анализ итогов трехсторонней встречи опубликовало издание The Week.

Оптимизм Вашингтона против аппетитов Кремля

Помощник Кремля Юрий Ушаков назвал ночные переговоры «содержательными и откровенными». Похожий, хоть и осторожный оптимизм выразил американский посланник Стив Виткофф.

«Я думаю, мы свели все к одному вопросу и мы обсудили варианты решения этого вопроса. Это означает, что оно решаемое», — заявил Виткофф.

Однако за дипломатическими формулировками скрываются жесткие реалии. Как пишет британская газета The Times, Россия, оккупировавшая около 20% украинской территории, настаивает на полном контроле над Донбассом как части соглашения. Киев категорически отвергает это, предупреждая, что «уступка по территориям лишь ободрит Москву».

«Обман – это настройка по умолчанию»

Украинская сторона рассматривает эти переговоры как момент истины. Корреспондентка BBC Сара Рейнсфорд отмечает : это шанс проверить, действительно ли Москва готова к миру или просто играет в игры.

Экскомбатант и бывший Главком, а ныне посол Валерий Залужный в колонке New York Post призвал не верить Кремлю.

«Русские переговорщики, как и их генералы, воюют, чтобы истощить, запутать и разделить. Их цель – не мир, а затягивание времени; не компромисс, а завоевание обманом», — цитирует Залужного The Week.

Почему сейчас?

Издание Modern Diplomacy подчеркивает , что тайминг встречи не случаен. Украина входит в строжайший период зимы, энергетическая инфраструктура повреждена российскими ударами. Эти условия «придают срочности переговорам», но в то же время усугубляют подозрения Киева.

Кроме трека безопасности, планируются отдельные экономические дискуссии между Москвой и Вашингтоном.

«Ощущение такое, будто мы это уже видели: громкие саммиты, мало меняющие. Но на этот раз все чувствуется по-другому. Скорость, с которой все три стороны согласились на встречу, свидетельствует, что все рассматривают компромисс», — резюмирует Sky News.

Напомним, Reuters раскрыл договоренности Трампа и Путина по Украине. Несмотря на положительные встречи в Давосе, позиции сторон остаются диаметрально противоположными.