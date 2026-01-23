- Дата публикации
Переговоры в ОАЭ уже начались – что известно
Ключевая тема — контроль и статус территорий на востоке Украины.
Трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби уже начались.
Об этом сообщает Sky News.
Однако в Офисе президента объяснили журналистам, что официального времени начала переговоров нет. Часть команд уже на месте и возможно проводит неформальные обсуждения, но это не означает, что это старт встречи или нет, ведь партнеры сейчас часто работают в формате «во время обеда» или ожидания.
Украина отправила на переговоры с США и Россией в Абу-Даби свою переговорную команду в полном составе.
По словам президента Владимира Зеленского, в украинскую делегацию вошли:
руководитель ОП Кирилл Буданов
первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица
лидер фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия
начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов
Как сообщает издание Axios, в преддверии нового этапа переговоров в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с представителями президента США Дональда Трампа. В Москву прибыли специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф, старший советник Трампа Джаред Кушнер и представитель администрации Джош Грюнбаум. Основной темой стало американское видение прекращения войны в Украине.
Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби сосредоточатся на ключевом вопросе — контроле территорий на востоке Украины. От того, насколько стороны смогут найти компромисс, будет зависеть дальнейшее ход мирного процесса.
В преддверии переговоров Кремль вновь выдвинул свои условия по завершению войны в Украине. Дмитрий Песков заявил, что ВСУ должны полностью выйти из Донбасса.