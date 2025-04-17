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Переговоры в Париже: как Украина и Европа ищут пути к прекращению войны
Украина и коалиция желающих ищут пути к миру, но Россия не отступает от своей позиции.
В Париже 17 апреля состоялась первая встреча украинской делегации с партнерами по прекращению огня и гарантии безопасности для Украины.
Обсуждение состоялось с представителями государств «коалиции желающих» и способных обеспечить безопасность, в том числе из Франции, Германии и Великобритании.
В то время как украинцы и европейские партнеры ищут пути прекращения боевых действий, Россия продолжает искать виновных в войне и цинично выдвигать свои ультиматумы.
Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.
Переговоры с представителями государств «коалиции желающих»
Андрей Ермак в Telegram отметил, что с коллегами они обсудили прекращение огня и гарантию безопасности для Украины.
Ермак уточнил, что в переговорах в Елисейском приняли участие:
дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн;
советник по национальной безопасности Премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл;
советник по вопросам национальной безопасности Федерального канцлера Германии Йенс Плэтнер.
Андрей Сибига в сети X добавил, что обсуждение касалось полного прекращения огня и размещения многонационального контингента в Украине.
"Мы обсудили пути к справедливому и длительному миру, в том числе полному прекращению огня, многонациональному контингенту и гарантиям безопасности для Украины ", — отметил Сибига.
В свою очередь министр обороны Рустем Умеров отметил, что «работа над гарантиями безопасности вместе с нашими партнерами продолжается».
"Наш приоритет - результат, который будет гарантировать надежный мир для Украины и украинцев", — отметил Умеров.
Кроме того, 17 апреля украинская делегация встретится с представителями США, находящимися в настоящее время во Франции.
В частности, в Париж посещают специальный представитель президента США Стив Виткофф, госсекретарь США Марко Рубио. Также к американской делегации присоединится спецпредставитель США по Украине генерал Кит Келлог.
В Кремле ищут виновных
Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга для журналистов подчеркнул, что контакты между Россией и США остаются основным треком , которым ведется работа по урегулированию российско-украинского конфликта.
«Основной трек, которым ведется работа по теме украинского урегулирования, — это продолжающиеся российско-американские контакты», — передают росСМИ.
Песков также цинично заявил, что РФ ожидает от Украины и Европы «ориентированности» на поиски мира .
Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает работать с Европой и Украиной, однако Европа вроде бы не настроена на мир.
«Конечно, ожидали проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны», — заявил он.
Мирные переговоры на пороге «тупика»
Политолог Владимир Фесенко в комментарии для ТСН.ua рассказал, что переговорный процесс может зайти в «тупик».
Анализируя заявление спецпредставителя США Виткоффа после встречи с Путиным, эксперт отметил, что его нельзя считать шагом к миру. По мнению политолога, Виткофф фактически передает позицию Кремля.
«В чем парадокс нынешней ситуации — формально Стив Виткофф является спецпредставителем Трампа в отношениях с Россией, а по сути он стал спецпредставителем Путина в отношениях с Трампом. То, что он озвучивает — это фактически российская позиция.
Напомним, ранее Москва цинично заявила о «принадлежности» украинских регионов . Речь идет о временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также так называемых «ЛНР» и «ДНР».
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