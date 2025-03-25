Переговоры в Саудовской Аравии: о чем договорились Украина, США и Россия

Украинские и российские делегации находились в отдельных помещениях во время переговоров в Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии с 23 по 25 марта прошли несколько раундов переговоров между представителями США и Украины и США и России.

Американская сторона планировала эти переговоры по модели по модели "челночной" дипломатии, когда украинская и российская делегации будут находиться в отдельных помещениях, а посредники США будут передавать сообщения между ними.

Как и США, так и Украина называет эти переговоры "техническими", на которых стороны должны были согласовать детали 30-дневного режима прекращения огня.

Что известно о переговорах в Эр-Рияде и о чем удалось договориться представителям трех стран – узнавал ТСН.ua.

Состав делегаций

В состав делегации США входили старший директор Совета нацбезопасности США Эндрю Пик и директор планирования политики США Майкл Антон.

Украину представляли – заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса ; заместитель руководителя ОП Игорь Жовква ; заместитель министра энергетики Николай Колесник ; госсекретарь МИД Александр Карасевич. Делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров.

В составе российской делегации были советник директора ФСБ России и бывший глава пятой службы ФСБ Сергей Беседа и руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Переговоры США и РФ

Разговор делегаций США и РФ длился 12 часов. Переговоры прошли после встречи представителей Украины с американской командой днем ранее.

Разговор американцев и россиян проходил в закрытом формате: работники службы госбезопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию гостиницы.

Как отмечало издание The Guardian, во время переговоров в Эр-Рияде, российская сторона всячески пыталась демонстрировать, что она имеет более успешное положение и диктует свои правила.

В свою очередь, Кремль продолжал выдвигать жесткие условия для завершения войны в Украине, среди которых:

прекращение предоставления какой-либо иностранной военной поддержки и обмена разведывательными данными из Украины

ограничение численности Вооруженных сил Украины и международного признания четырех украинских областей, незаконно аннексированных Россией в 2022 году.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде с США обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море.

По его словам, РФ поддерживает возобновление черноморской инициативы, однако при определенных условиях: России потребуются "четкие гарантии".

"Они могут быть только результатом" приказа из Вашингтона Зеленскому. Россия не может верить Киеву на слово", – сказал Песков.

Также глава МИД цинично заявил, что Москва не будет "терпеть каких-либо двусмысленностей по предложениям вокруг Черного моря".

Согласно информации пропагандистского издания The Moscow Times, РФ на переговорах в Эр-Рияде потребовала полного контроля над оккупированными частями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, ссылаясь на свою конституцию.

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Кремль надеется, что Вашингтон будет оказывать давление на Украину для вывода войск с этих территорий. Как вариант РФ рассматривает захват других областей (например, Днепропетровской или Сумской) для дальнейшего обмена на Херсон и Запорожье.

Впоследствии председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что переговоры России и США продолжатся, к ним привлекут Организацию Объединенных Наций и другие страны.

Совместное заявление, которого не было

По информации издания CBS News, американская и российская делегации планировали 25 марта около 10.00 по киевскому времени обнародовать совместное заявление по итогам переговоров, направленных на достижение договоренности о прекращении огня в Черном море.

Однако этого не произошло.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры "технические", поэтому обнародование их содержания не будет. Также он отметил, что трехсторонняя встреча РФ, США и Украины пока не планируется.

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Два раунда переговоров с Украиной

Переговоры украинской и американской делегации проходили во время двух встреч:

первая – 23 марта, где переговоры продолжались в течение пяти часов;

вторая – 25 марта. Эта встреча была короткой и длилась около часа.

На переговорах Украины и США участники обсуждали безопасность судоходства и приостановку атак на украинские порты.

По словам Рустема Умерова, во время первой встречи разговор шел об энергетической сфере.

Впоследствии он сообщил, что во время короткой встречи консультации были сосредоточены на безопасности критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также на освобождении и возвращении украинских пленных и детей.

Как сообщил Умеров, все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

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Если РФ нарушит эти обязательства, у Украины будет полное право реализовывать право на самозащиту, подчеркнул министр.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что предложение о прекращении огня в Черном море касается только гражданского судоходства и предусматривает запрет на удары по портам.

Также глава государства сообщил, что стороны договорились о прекращении взаимных атак энергетической инфраструктуры. В частности, Украина передала список стратегических объектов инфраструктуры, по которым РФ в рамках договоренностей обязывалась бы не бить.

Зеленский прокомментировал распространяющиеся в СМИ требования РФ, мол, Кремль хочет полностью получить Херсонскую и Запорожскую область в обмен на перемирие. Он отметил, что "вопросов территории нет".

По словам президента, США предложили Украине новое крупное соглашение по редкоземельным металлам, в котором речь не идет об украинских АЭС.

Также, по словам Умерова, США подтвердили поддержку в обмене пленных, освобождении гражданских и возвращении депортированных детей.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко, комментируя заявление Карасина, отметил, что Украина не может влиять на формат не своих переговоров.

Трамп может давить на Украину

Отставной генерал США Уэсли Кларк считает, что нет реального прогресса в недавних переговорах в Саудовской Аравии.

По его мнению, обсуждения могли касаться ситуации в Черном море, однако ключевые вопросы остаются нерешенными.

Кларк, цитируя спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа, отметил: главный вопрос – признает ли Украина потерю части Донбасса и Крыма и сможет ли Зеленский остаться у власти.

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Однако, по информации источников Кларка, украинцы не согласны отдавать свою землю.

Генерал предупредил, что Трамп может давить на Украину, но подчеркнул, что речь идет не только о территориях, но и о похищенных детях, репарациях и военных преступлениях.

Он выразил осторожный оптимизм относительно договоренностей в Черном море, но отметил, что даже такие шаги потребуют времени и усилий.

"Процедурное болото" переговоров США и РФ

Журналист издания The Telegraph, анализируя заявления РФ по поводу переговоров, считает их языком процедурного болота, а не дипломатического прорыва. Это означает, что РФ желает затянуть переговоры как можно дольше.

По мнению британского журналиста, россияне надеются, что Дональд Трамп заставит украинцев уступить землю в тех регионах, которыми они еще владеют, или затянут переговоры как можно дольше в надежде завладеть ими силой.

Журналист убежден, даже если оккупанты не достигнут своей цели полностью, каждый лишний километр, который они захватывают прямо сейчас, может быть сохранен за РФ в будущем.

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Как отмечает издание, условия на поле боя и прогресс за столом переговоров напрямую связаны. Пока Путин думает, что может получить больше первого, он будет тянуть со вторым.

По словам журналиста, задача российской делегации состоит в том, чтобы не раздражать американцев прямым "нет", а когда им не хватает терпения, убедить их, что Украина, а не Россия, вызывает задержку.

Представитель медиа отмечает, что американская делегация пока не раскрывает своих планов. Понятно только одно: переговоры – и война – продлятся еще неделями.

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