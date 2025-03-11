Переговоры в Саудовской Аравии: обнародованы первые кадры встречи

Ключевые темы встречи – путь к миру и двусторонние отношения Украины и США.

Делегации Украины и США уже начали встречу в Джидде — городе на западе Саудовской Аравии. Появились первые кадры переговоров.

Об этом сообщает МИД Украины в Telegram.

С украинской стороны во встрече принимают участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

С американской стороны принимают участие госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц, спецпредставитель президента США по делам Ближнего Востока Стивен Виткофф.

Начались переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии / Фото: Telegram / Андрей Ермак

Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Саудовской Аравии / Фото: Telegram / Андрей Ермак

Ранее мы сообщали, что в Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегаций.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЭКСТРЕННО! ВСТРЕЧА УКРАИНЫ И США НАЧАЛАСЬ! ПЕРВЫЕ КАДРЫ

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