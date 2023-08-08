Переговоры в Саудовской Аравии по Украине: в США рассказали о позиции Китая

Госдеп США назвал участие Китая в переговорах по Украине в Саудовской Аравии продуктивным.
Участие Китая в саммите по мирному плану Украины в Саудовской Аравии в минувшие выходные было продуктивным.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает "Голос Америки".
"Мы действительно считаем, что участие Китая было продуктивным. Я не буду говорить о подробностях встречи, потому что она была частной. Но мы считаем, что их участие было продуктивным. Мы уже давно говорили, что для Китая было бы хорошо играть определенную роль в прекращении войны в Украине. При условии, что эта роль уважала бы территориальную целостность Украины и ее суверенитет. Мы вообще считаем, что для стран полезно присутствовать и слышать непосредственно позицию Украины", – сказал Миллер.
По его словам, представители США – заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан – провели отдельную встречу с представителями Китая в рамках переговоров в Саудовской Аравии.
Представитель Госдепа добавил, что Россия, очевидно, была против этих переговоров.
"Мирные переговоры с Россией сейчас не ведутся. Потому что Россия отказалась участвовать в содержательных, полноценных мирных переговорах. Если когда-нибудь такие переговоры и начнутся, то не с российской стороны, лидером будет именно Украина", – сказал Миллер.
Напомним, что в переговорах в Саудовской Аравии приняли участие более 40 стран, включая Украину, Соединенные Штаты, европейские государства и группу стран БРИКС.
The Guardian отмечает, что главным дипломатическим сюрпризом саммита в Саудовской Аравии по миру в Украине стало участие представителя Китая. Издание Reuters предполагает, что в Китае изменили дипломатическую стратегию по войне в Украине.
В самом Пекине прокомментировали, что саммит в Саудовской Аравии по миру в Украине помог "укрепить международный консенсус".
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