Переговоры в Саудовской Аравии: Портников объяснил, чего на самом деле Путин хочет от Трампа

Виталий Портников подчеркнул, что вопрос в том, согласятся ли взять на условия России топ-чиновники США Марко Рубио, Майк Уолтц и Стив Виткофф.

Цель кремлевского диктатора Владимира Путина — не завершение войны, а личные контакты с Дональдом Трампом, которые позволят ему сделать президента США соучастником своей войны.

Такое мнение высказал украинский журналист и публицист Виталий Портников на своем YouTube-канале.

"Целью Путина является вовсе не завершение войны, а личные контакты с Трампом, которые позволят ему сделать президента США соучастником своей войны против Украины. То есть встречаться с Трампом на фоне этой войны и убийства людей российскими вооруженными силами. Вот тот портфель желаний, который привезли в Эр-Рияд Юрий Ушаков и Сергей Лавров", — сказал Сергей Лавров.

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии / Фото: ТСН.ua

Портников подчеркнул, что вопрос в том, согласятся ли взять этот портфель в подарок Трампу Марко Рубио, Майк Уолтц и Стив Виткофф – топ-чиновники США, которые находятся на переговорах в Саудовской Аравии.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии, не будет участвовать в них и не будет признавать какие-либо договоренности о себе без своего участия.

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