Переговоры в Саудовской Аравии: Reuters сообщило новые детали

В ближайшие дни официальные лица США и России встретятся в Саудовской Аравии. Цель – начать переговоры, направленные на прекращение войны России против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского законодателя и источник, знакомый с планами.

"Госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель Белого дома Ближнего Востока Стив Виткофф отправятся в Саудовскую Аравию, сообщил представитель США Майкл Маккол агентству Reuters. Пока не ясно, с кем из России они встретятся", – пишут в издании.

Журналисты добавляют, что в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Маккол заявил: целью переговоров является организация встречи президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и Зеленского, "чтобы наконец-то принести мир и положить конец этому конфликту.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский, в пятницу встретившийся с вице-президентом США Дж. Д. Венсом в Германии заявил, что Украина не была приглашена на переговоры в Саудовской Аравии. Более того, Киев не будет взаимодействовать с Россией без консультаций со стратегическими партнерами. Впоследствии, что Украина не будет присутствовать на переговорах, сказали и в ОПУ.

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