Переговоры в Саудовской Аравии: Рубио назвал ключевое условие для возобновления помощи Украине

По словам Рубио, Вашингтону необходимо понять позицию Киева и получить общее представление о том, на какие уступки может пойти украинская сторона.

Госсекретарь Марко Рубио заявил в понедельник, что Соединенные Штаты надеются на хорошую встречу с украинцами в Саудовской Аравии.

Об этом он заявил в беседе с журналистами во время полета в Джидду, передают The Guardian и CNN.

Государственный секретарь США выразил надежду, что вопрос прекращения Вашингтоном военной помощи Украине может быть решен в ходе критических переговоров в Саудовской Аравии.

"Я думаю, что понятие паузы в помощи, в целом, является тем, что мы сможем решить. Очевидно, то, что произойдет завтра, будет ключевым для этого", — сказал глава Госдепа, имея в виду переговоры с украинской стороной во вторник, 11 марта.

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"Я думаю, что если мы проведем хорошую встречу, сможем доложить президенту Трампу. Тогда, я думаю, будут приняты решения о паузе. Украинцы уже получают всю информацию оборонной разведки, пока мы говорим", – добавил Рубио.

Он также рассказал о перспективах прекращения огня, указав на уровень поддержки украинского предложения о перемирии в воздухе и на море.

"Я не говорю, что одного этого достаточно, но это та уступка, которую вы должны увидеть, чтобы положить конец конфликту", – отметил Рубио.

Глава Госдепа также заявил, что Вашингтону необходимо понять позицию Киева и получить общее представление о том, на какие уступки может пойти украинская сторона.

Рубио также приземлился в Саудовской Аравии, но, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский тоже был там вечером, сегодня они не встретятся, отмечает The Guardian.

Напомним, что сегодня, 10 марта, президент Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию.

В свою очередь представитель президента Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина и США обсудят территориальные вопросы.

Как пишет Reuters, в Саудовской Аравии США будут выяснять, готова ли Украина к уступкам ради мира.

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