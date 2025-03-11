Переговоры в Саудовской Аравии: Сибига и Ермак сделали первые заявления (фото)

Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Украина стремится к миру, как никто другой, в то же время Андрей Ермак отметил, что работа продолжается.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал переговоры с американской стороной в Саудовской Аравии. Глава МИД подчеркнул, что Украина стремится к миру, как никто другой.

Об этом он написал в соцсети X.

"Рад быть в Джидде с Андреем Ермаком, Рустемом Умеровым и Павлом Палисой. Мы рассматриваем эту встречу как отличную возможность для продвижения мира и развития украинско-американского стратегического партнерства. Конструктивная атмосфера доказывает, что мы можем использовать эту возможность. Украина стремится к миру, как никто другой", – написал он.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак , который участвует в переговорах с США в Джидде, тоже сделал первое заявление.

Переговоры в Саудовской Аравии / Фото: Facebook Андрея Сибиги

"Работа продолжается", – лаконично написал Ермак в Telegram.

Представители украинской делегации сделали эти заявления во время перерыва во встрече, которая длится уже четвертый час.

Ранее советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что "переговоры с Украиной продвигаются".

Напомним, что делегации Украины и США 11 марта встретились в Джидде, Саудовская Аравия. По заявлению Вашингтона, цель встречи – создание "рамок для мирного соглашения и первоначального прекращения огня". В то же время у Киева есть опасения относительно того, чем может обернуться эта встреча.

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