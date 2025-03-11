Переговоры в Саудовской Аравии: США надеются на "фантастические новости"

Представитель Госдепа заявила, что ее босс Марко Рубио и американская делегация в целом оптимистично настроены на переговоры.
США оптимистично настроены на встречу украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.
Об этом заявила представительница Государственного департамента США Темми Брюс в соцсети Х.
"Очень волнующий день. День, который может многое означать для всех людей во всем мире", – говорит она.
В видеообращение Брюс отвлекается, показывая на красоту украшенной колонны в фойе: "Разве это не фантастика?" – и потом умело использует это как продолжение своего оптимистического вывода:
"Поэтому могут появиться другие фантастические новости по поводу человечества, поэтому мы очень оптимистичны, и я знаю, что госсекретарь (Марко Рубио – Ред.) оптимистично настроен, потому что мы знаем, что поставлено на карту".
Напомним, что сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегаций.
Позже у СМИ появилась информация, чем закончился первый раунд переговоров США и Украины в Джидде.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭКСТРЕННО! ВСТРЕЧА УКРАИНЫ И США НАЧАЛАСЬ! ПЕРВЫЕ КАДРЫ
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