Переговоры в Саудовской Аравии: США надеются на "фантастические новости"

Представитель Госдепа заявила, что ее босс Марко Рубио и американская делегация в целом оптимистично настроены на переговоры.

США оптимистично настроены на встречу украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Об этом заявила представительница Государственного департамента США Темми Брюс в соцсети Х.

"Очень волнующий день. День, который может многое означать для всех людей во всем мире", – говорит она.

В видеообращение Брюс отвлекается, показывая на красоту украшенной колонны в фойе: "Разве это не фантастика?" – и потом умело использует это как продолжение своего оптимистического вывода:

"Поэтому могут появиться другие фантастические новости по поводу человечества, поэтому мы очень оптимистичны, и я знаю, что госсекретарь (Марко Рубио – Ред.) оптимистично настроен, потому что мы знаем, что поставлено на карту".

Напомним, что сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегаций.

Позже у СМИ появилась информация, чем закончился первый раунд переговоров США и Украины в Джидде.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭКСТРЕННО! ВСТРЕЧА УКРАИНЫ И США НАЧАЛАСЬ! ПЕРВЫЕ КАДРЫ

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