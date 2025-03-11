Переговоры в Саудовской Аравии: Туск обратился с мощным призывом к участникам

Обращение Туска касается достижения мира в Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился с призывом к делегациям Украины и США, проводящим переговоры в Саудовской Аравии.

Свой призыв глава польского правительства опубликовал в Сети.

Обращение Туска касается достижения мира в Украине. Он надеется на успех переговоров.

"Дорогие американцы, дорогие украинцы, не упустите этот шанс. Весь мир смотрит на вас сегодня в Джидде. Удачи вам", – говорится в сообщении премьера Польши.

Напомним, 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) проходит встреча американской и украинской делегаций. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что переговоры начались конструктивно.