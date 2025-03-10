Переговоры в Саудовской Аравии: Украина будет инициировать режим тишины в небе и море — СМИ

Украина намерена заключить соглашение с США на переговорах в Саудовской Аравии.

Украина на переговорах в Саудовской Аравии с США будет предлагать установление режима тишины на море, ограничение дальнобойных ударов и обратится в США с требованием освобождения пленных.

Об этом сказал источник знакомый с позицией делегации, передает Общественное.

"Это реально воплотить быстро и проконтролировать", — сказал он.

Также во время переговоров в Саудовской Аравии Украина готова подписать соглашение с США по редкоземельному ископаемому.

Напомним, 11 марта в Джидде, Саудовская Аравия состоится важная встреча между делегациями Украины и США, где будут обсуждаться создание рамок для мирного соглашения, но Киев не без опасений.