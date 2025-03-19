Переговоры в Саудовской Аравии: в Госдепе рассказали подробности о предстоящей встрече с РФ

В Госдепе заявили, что новая встреча между США и Россией состоится не на уровне высшего руководства.

Представители РФ и США в ближайшие дни проведут встречу в Саудовской Аравии. Однако это будет "техническая встреча", в которой не будет участвовать высшее руководство двух стран.

Об этом заявила спикер Государственного департамента США Темми Брюс, передает CNN.

По ее словам, в следующих переговорах, запланированных по прекращению огня и завершению войны в Украине, не будут участвовать высокопоставленные должностные лица Кабинета министров США, а они будут проходить на техническом уровне с участием экспертов.

В издании отмечают, что эти слова противоречат тому, что специальный посланник Стив Уиткофф сказал Fox News во вторник. Он заявил, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц вернутся в Джидду для встреч в воскресенье.

Ранее Уолтц заявил, что сегодня разговаривал со своим российским коллегой и что встреча команд США и России состоится в Эр-Рияде "в ближайшие дни". Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что официальные лица Украины готовы встретиться в Саудовской Аравии с американскими коллегами в ближайшие дни.

Непонятно, встретятся ли все три стороны вместе. Если это произойдет, то будет впервые с тех пор, как администрация Трампа приступила к усилиям по прекращению войны.

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