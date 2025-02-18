Переговоры в Саудовской Аравии: в РФ заявили о завершении "дипломатической войны" с США

Двусторонние переговоры в Эр-Рияде между Соединенными Штатами и Россией фактически ознаменовали конец "дипломатической войны" между этими государствами.

Об этом заявил журналистам депутат Государственной думы РФ, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, эту "войну" развязал еще 44-й президент США Барак Обама в конце своего второго президентского срока, который закончился в 2017 году.

При этом российский депутат назвал "показательным" заявление госсекретаря США Марко Рубио о якобы "неизбежности" отмены экономических санкций против России после завершения войны в Украине.

Напомним, Марко Рубио заявил, что переговоры определят, каким именно будет мирное соглашение. Госсекретарь не исключает, что некоторые из действующих экономических санкций против РФ могут быть отменены в рамках мирного урегулирования.

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