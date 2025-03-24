Переговоры в Саудовской Аравии: зачем делегации США и Украины изучали карту боев — Ермак ответил

Глава ОП объяснил, зачем делегации во время переговоров в Саудовской Аравии развернули карту Украины.

В ходе переговоров в Саудовской Аравии 11 марта делегации Украины и США для обсуждения деталей прекращения огня "раскрыли карту, где начали рисовать, как собираются положить конец этой войне".

Об этом пишет Time.

"Напряженность, возникшая в результате встречи в Овальном кабинете, начала рассеиваться примерно через десять дней, когда украинский президент Владимир Зеленский и Дональд Трамп отправили делегации на раунд переговоров в Саудовскую Аравию", — говорится в материале.

Известно, что встреча делегаций, проходившая в городе Джидда 11 марта, продолжалась около девяти часов.

Американская сторона во главе с советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио хотела обсудить детали прекращения огня.

"В какой-то момент мы даже раскрыли карту и начали рисовать на ней, как мы собираемся покончить с этой войной... Конечно, обе стороны должны пойти на определенные компромиссы", — позже рассказывал Уолтц в эфире Fox News.

Это замечание могло показаться свидетельством того, что США хотели знать, сколько территории Украина готова уступить россиянам, говорится в материале. Однако глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, возглавлявший делегацию, трактовал это иным образом.

"Карта была важна, чтобы помочь им понять текущую ситуацию, положение дел, ключевые стратегические элементы». Американцы не выступали и не выдвигали требований. Они нашли время, чтобы послушать украинцев, рассказавших историю войны и битв, которые шли на этом пути к настоящему", — пояснил Ермак.

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