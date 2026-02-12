Переговоры в США: эксперт назвал стратегическое преимущество для Украины

Встреча по мирным переговорам в США — стратегическое преимущество для Украины, говорят эксперты / © ТСН.ua

Планируемая переговорная встреча на территории Соединенных Штатов является «большим преимуществом для Украины».

Об этом сказал политолог, партнер агентства Good Politics Максим Джигун в беседе с «Фокусом».

По его словам, участие США в процессе фактически признает их влияние на переговоры и заставляет россиян считаться с американской позицией.

«Речь идет о признании РФ влияния откровенно враждебной страны, которая всегда была стратегическим оппонентом. Проведение переговоров в США предусматривает более серьезный конструктив и возможные результаты, чем формальные встречи в Абу-Даби», — отметил Джигун.

Эксперт подчеркнул, что важным сигналом станет то, кто будет представлять российскую сторону.

«Если будут только второстепенные переговорщики, это продолжение имитационного процесса. Но если приедут представители высокого статуса, то это покажет серьезность намерений», — добавил он.

По словам Джигуна, проведение переговоров в США повышает внимание американского политического истеблишмента. Переговорщики со стороны США будут вынуждены отчитываться перед государственными институтами, что повышает ответственность участников процесса.

Политолог также отметил, что даже если Дональд Трамп формально остается нейтральным, он не может игнорировать роль США как ведущей экономики и мирового полицейского.

Американский президент, учитывая избирательный процесс в стране, заинтересован демонстрировать результат и, вероятно, будет озвучивать громкие заявления по поводу войны и установления дедлайнов для ее завершения.

Джигун подчеркнул, что ключевым фактором является единоличное лидерство Трампа в переговорном процессе. Проведение встречи на территории США создает условия для реального прогресса в установлении мира с участием Киева и Москвы.

Напомним, Украина и США до сих пор не получили от России официальное подтверждение готовности к встрече, запланированной на следующую неделю. Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 февраля.

Ранее говорилось, что помощник российского диктатора Юрий Ушаков в очередной раз пригласил Зеленского в Москву. Однако Президент Украины ответил, что нельзя проводить мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на территории государства-агрессора или его союзника — Беларуси.