Переговоры в США: началась встреча украинской и американской делегаций по мирному плану

Встреча в США

В США уже начались переговоры , посвященные мирному плану по окончании войны в Украине. Участие примут украинская и американская делегации.

Об этом сообщил секретарь СНБО Умеров.

Как передает корреспондент "Общественного", началась встреча делегаций США и Украины во Флориде. Стороны должны продолжить обсуждение плана прекращения войны России против Украины.

Главой делегации вместо уволенного руководителя ОП Ермака назначили секретаря СНБО Умерова. США представляют госсекретарь Рубио, спецпосланник Трампа Виткоффа, а также его советник Кушнер.

«Нахожусь на постоянной связи с Президентом Украины. Есть четкие директивы и приоритеты – защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве», — отметил Умеров .

Он добавил, что делегация будет докладывать президенту Украины по итогам сегодняшних встреч.

Ранее Умеров отмечал, что украинская делегация находится в пути в Соединенные Штаты. Цель визита – продолжение работы над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.

Напомним, делегация из Украины отправилась в США на переговоры по мирному плану. Встреча состоится во Флориде.

Делегация Украины, в которую входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем Стивом Виткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.