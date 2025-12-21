- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 673
- Время на прочтение
- 1 мин
Переговоры в США продолжаются уже третий день: Умеров о первых деталях
Умеров сообщил о третьем дне решающих переговоров в США и заявил, что рассчитывает на прогресс в завершении войны.
В Соединенных Штатах уже третий день продолжаются переговоры по мирному соглашению для завершения войны в Украине.
Об этом сообщил секретарь СНБО, глава украинской переговорной группы Рустем Умеров.
Он рассказал, что сегодня вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым будет еще одна встреча с американской стороной.
«Работаем конструктивно и предметно. Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат», — лаконично отметил Умеров.
Напомним, переговоры между РФ и США 20 декабря российская сторона назвала «конструктивными».
Ранее в Reuters раскрыли, какими будут следующие переговоры по миру.