Переговоры в США продолжаются уже третий день: Умеров о первых деталях

Рустем Умеров / © Getty Images

В Соединенных Штатах уже третий день продолжаются переговоры по мирному соглашению для завершения войны в Украине.

Об этом сообщил секретарь СНБО, глава украинской переговорной группы Рустем Умеров.

Он рассказал, что сегодня вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым будет еще одна встреча с американской стороной.

«Работаем конструктивно и предметно. Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат», — лаконично отметил Умеров.

Напомним, переговоры между РФ и США 20 декабря российская сторона назвала «конструктивными».

Ранее в Reuters раскрыли, какими будут следующие переговоры по миру.