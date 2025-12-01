- Дата публикации
Переговоры в США: Зеленский, Макрон и Стармер обсудили результаты с Умеровым и Виткоффом
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министрами Франции и Великобритании - Эммануэлем Макроном и Киром Стармером - обсудили результаты переговоров в США. Брифинг состоялся с участием главы СНБО Рустема Умерова и спецпосланника Штатов Стива Виткоффа.
Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
«Только что вместе с Эмманюэлем Макроном — также Кир Стармер был на связи — говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Виткоффом по итогам переговоров во Флориде. Важен бриф», - отметил он.
Зеленский добавил, что стороны договорились больше деталей обсудить лично. Да, команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов.
Как сообщалось ранее, в США началась встреча украинской и американской делегаций.