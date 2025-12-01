ТСН в социальных сетях

Переговоры в США: Зеленский, Макрон и Стармер обсудили результаты с Умеровым и Виткоффом

Зеленский, Макрон и Стармер побеседовали с Умеровым и Виткоффом

Катерина Сердюк
Зеленский

Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министрами Франции и Великобритании - Эммануэлем Макроном и Киром Стармером - обсудили результаты переговоров в США. Брифинг состоялся с участием главы СНБО Рустема Умерова и спецпосланника Штатов Стива Виткоффа.

Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский.

«Только что вместе с Эмманюэлем Макроном — также Кир Стармер был на связи — говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Виткоффом по итогам переговоров во Флориде. Важен бриф», - отметил он.

Зеленский добавил, что стороны договорились больше деталей обсудить лично. Да, команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов.

Как сообщалось ранее, в США началась встреча украинской и американской делегаций.

