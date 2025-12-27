Переговоры в США: Зеленский назвал состав делегации

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал состав украинской переговорной группы для предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Участники американской переговорной группы будут определены выбором Трампа.

Об этом глава государства сообщил журналистам, отвечая на вопросы.

С украинской стороны войдут в переговорную группу: Рустем Умеров, Алексей Соболев, Андрей Гнатов, Александр Бевз и Сергей Кислица.

Напомним, в Соединенных Штатах состоялась встреча украинской делегации с американскими и европейскими партнерами.

Об этом поздно вечером пятницы, 19 декабря, сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

«По ее итогам проинформировал президента Украины. Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время», — написал он.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что он отправляет своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву, а министра армии США Дэна Дрисколла в Киев. Американские чиновники обсуждали мирный план по завершению войны России против Украины.