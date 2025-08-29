Переговоры в США: Зеленский назвал темы, которые будут обсуждать с Уиткоффом

Владимир Зеленский / © Associated Press

На этой неделе украинская делегация работает по линии Катар-Саудовская Аравия-Турция-ОАЭ-Швейцария-США и имеет «нормальные результаты». В то же время, на следующей неделе состоится европейский трек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я бы так назвал, наша вашингтонская группа и другие группы европейских лидеров, будем встречаться», — отметил Зеленский.

Кроме того, президент сообщил о переговорах с США.

«Есть с американской стороной несколько вопросов. Первый вопрос — это программы. Вопрос номер два: Россия демонстрирует неготовность к дипломатии своими ударами по гражданской инфраструктуре, убивая наших гражданских людей и наших детей. Мы срочно пытались собрать Совбез ООН. Благодарю партнеров, мы собрали 9 голосов. Нам удалось. Премьер-министр завтра будет представлять Украину на Совбезе по поводу этих ударов по Украине Российской Федерации. А также будет у премьер-министра встреча у Юлии Свириденко, в отдельной встрече с бизнесом США, с инвестициями и потенциальными, с уже понятными потенциальными инвесторами», — добавил он.

Что касается координации с другими странами, то, по словам Зеленского, Рустем Умеров общается отдельно с турецкой стороной.

«Мы работаем по нескольким направлениям. А также по гарантиям безопасности», — уточнил президент.

Ранее стало известно, что в США основными темами переговоров станут гарантии безопасности Украины и подготовка к потенциальной двусторонней встрече Владимира Зеленского с российским президентом Путиным.

В состав украинской делегации, которая посетит Нью-Йорк, войдут руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.