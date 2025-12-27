Переговоры в США: Зеленский подробно рассказал, какие вопросы будет обсуждать с Трампом

Зеленский, Трамп и Путин / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский наметил ключевые вопросы, которые будут вынесены на стол переговоров во время его предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет «Мы-Украина».

По словам Зеленского, вопрос безопасности - фундамент будущих переговоров. Киев настаивает, что любые договоренности должны содержать предохранители от повторного нападения России.

«Гарантии безопасности для меня очень важны. Мы хотим, чтобы они были совершенно ясны. И важно, когда мы можем их иметь», — подчеркнул президент.

Украинский лидер отметил, что эта позиция уже согласована с европейскими партнерами. Главное требование Украины — синхронизация процессов мира и безопасности.

Гарантии безопасности должны быть одновременно с вопросами завершения войны. Потому что мы должны быть гарантированы в том, что Россия не снова начнет агрессию», — пояснил Зеленский.

Также, по его словам, стороны подробно обсудят конкретные сроки реализации этих шагов.

Не менее важной частью диалога станет экономический блок. Зеленский отметил, что, несмотря на наличие замороженных российских активов, этих средств объективно не хватит для полномасштабного восстановления разрушенной инфраструктуры.

«Я думаю, что уделим много внимания и экономике, потому что есть деньги сейчас в российских активах. И этого недостаточно, чтобы восстановить Украину. Это большая сумма, но этого все равно недостаточно», — констатировал глава государства.

Президент анонсировал обсуждение ряда щекотливых вопросов, требующих прямого диалога с лидером Соединенных Штатов.

«Ну и разные чувствительные моменты будем обсуждать с президентом Соединенных Штатов. Я думаю, что как пойдет беседа, я думаю, что она должна быть нормальная», — отметил Зеленский.

Он также не исключил, что после разговора с Дональдом Трампом украинская сторона проведет дополнительные консультации с европейскими лидерами по координации совместных действий.

Напомним, Зеленский в воскресенье встретится с Трампом. Ключевыми темами станут гарантии безопасности и усиление давления на Кремль, если он откажется от конструктивного плана завершения войны.

25 декабря Зеленский сообщил, что провел разговор с представителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, во время которого обсудили «некоторые существенные подробности работы». Присутствовали и представители украинской делегации, находившиеся на переговорах в Майами.