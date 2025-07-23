Переговоры в Стамбуле 23 июня: в Кремле озвучили заявление и назвали темы встречи

Переговоры по Турции. / © Associated Press

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Российская делегация во главе с помощником "фюрера" Владимиром Мединским отправилась в Стамбул. Переговоры с Украиной запланированы на сегодняшний день.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, участники переговоров поднимут темы, "связанные с проектами меморандумов по урегулированию, продолжению взаимных обменов".

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По мнению Пескова, разговор будет сложным. Мол, потому, что "проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны".

"Вся работа по согласованию меморандумов России и Украины является подготовкой к вероятной встрече Путина и Зеленского", - добавил представитель Кремля.

Напомним, сегодня, 23 июля, пройдет третий раунд переговоров в Стамбуле. Предварительно переговоры запланированы на вечер и должны начаться в 19:00 во дворце Чираган.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил список делегации по участию в переговорах с представителями Российской Федерации. Теперь уже секретарь СНБО Рустем Умеров снова возглавит делегацию. Также в состав вошли представители Офиса Президента, МИД, ВСУ, СБУ, разведки и других структур.

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Дата публикации 12:21, 23.07.25 Количество просмотров 37 Переговоры с Россией уже сегодня! Вживую из Стамбула