Представители Турции на переговорах в Стамбуле

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В ходе переговоров в Стамбуле Турция предложила масштабный обмен военнопленными по формуле «1000×1000» после того, как дискуссия между Украиной и Россией «зашла в тупик».

Об этом сообщает CNN со ссылкой на турецкого чиновника.

По его словам, переговоры прошли «более позитивно, чем ожидалось», поскольку обе стороны избегали «обвинительных формулировок».

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Турецкий чиновник отметил, что ситуация зашла «в тупик» после того, как Москва начала требовать вывода украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей — территорий, которые она пыталась аннексировать в 2022 году.

«В тот момент, когда казалось, что ситуация безвыходная, мы предложили обмен пленными, который будет включать три категории — детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона отправилась к получению одобрения на это», — заявил чиновник.

В то же время он отметил, что «россиянам похоже нужно было консультироваться меньше, чем украинцам».

«Это две стороны, которые садятся за стол, чтобы поговорить о двух разных вещах. Но то, что они приехали в Стамбул, можно рассматривать как потребность найти выход», — добавил турецкий чиновник.

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Напомним, Рубио назвал событие, благодаря которому произойдет прорыв в мирных переговорах.