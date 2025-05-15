Переговоры в Стамбуле: что известно о членах российской делегации

Переговоры / © ТСН.ua

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В Турции 15 мая должны начаться переговоры между Украиной и РФ. Российскую делегацию возглавил помощник кремлевского диктатора Владимир Мединский.

Что известно о членах российской делегации — читайте в материале ТСН.ua.

Владимир Мединский

Российский политик, государственный деятель и писатель. Этнический украинец родом из Черкасской области. Является помощником президента РФ от 24 января 2020 года.

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Доктор политических и исторических наук, доктор. Идеолог русского фашизма и украинофоб.

Министр культуры Российской Федерации (с 21 мая 2012 года по 15 января 2020 года). Депутат Государственной думы IV и V созывов (2004—2011), член Бюро высшего совета политической партии «Единая Россия» с 2017 года.

Находится под санкциями США с 2017 года. Руководитель российской делегации на переговорах между Украиной и Россией, которые велись в начале российского полномасштабного вторжения.

В интервью русскоязычной эмигрантской газете «Русская Жизнь» (Сан-Франциско, США) в октябре 2012 года

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«Я считаю, что после всех катастроф, рухнувших на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа есть одна лишняя хромосома»

Эта фигура речи сразу же стала предметом издевки: известно, что наличие излишней хромосомы является причиной «синдрома Дауна».

Александр Фомин

Российский военный и государственный деятель. Является заместителем Министра обороны Российской Федерации от 31 января 2017 года. 2018 получил звание генерал-полковник. Действующий государственный советник Российской Федерации 2 класса, кандидат технических наук.

В 2022 году стал представителем Минобороны России на российско-украинских переговорах по урегулированию войны между государствами.

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Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран, в частности, Украины, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Михаил Галузин

Советский и русский дипломат. Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации с 25 ноября 2022г. Стал Чрезвычайным и Полномочным Послом 2014 года.

Возглавлял посольство РФ в Японии. Представлял РФ также в Индонезии, Папуа — Новой Гвинее и т.д.

В настоящее время занимается курированием дел РФ со странами СНГ.

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Игорь Костюков

Российский военный. Начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ. 2019 получил звание адмирал.

Принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирийской Арабской Республике против международной террористической организации «Исламское государство».

Находится под санкциями США, Японии, Украины, ЕС, Великобритании. В частности, из-за перевозки и применения ядовитого вещества «Новичок» (попытка убийства экс-сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипача в Солсбери, Великобритания) и кибератаки на Бундестаг.

15 марта 2022 года Минфин США включил Костюкова в список из 50 россиян, санкционный контроль за которыми из-за военной агрессии России против Украины будет осуществляться в приоритетном режиме. Этот перечень был вручен участникам первого заседания специальной международной группы, получившей название REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs).

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Переговоры в Стамбуле: основное

Поздним вечером 14 мая стало известно, что российский диктатор Владимир Путин утвердил состав команды переговорщиков в Турции. Вместо себя кремлевский диктатор направит своего помощника двух заместителей министра и чиновника из Генштаба.

Переговоры Украины и РФ должны пройти во второй половине дня.

Украинская сторона раскритиковала Москву из-за несерьезного подхода к переговорам, учитывая низкий уровень представительства в делегации РФ. Россияне, традиционно, на замечания обиделись.

Впоследствии европейские дипломаты обвинили президента-диктатора России Владимира Путина в подрыве переговоров с Украиной, направленных на прекращение войны. В частности, возмущение вызвала делегация, назначенная Кремлем.

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В НАТО прямо называют состав российской делегации на переговорах в Стамбуле — пощечиной.