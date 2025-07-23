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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Переговоры в Стамбуле: что предложила Турция для мониторинга прекращения огня

По словам главы МИД, у Турции есть необходимая инфраструктура для мониторинга соблюдения потенциального прекращения огня в Украине.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Переговоры в Турции

Переговоры в Турции / © скрин с видео

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что результатом переговоров России и Украины должен быть мир.

Об этом он сказал в рамках вступительного слова в Стамбуле.

По его словам, решения об обмене пленными и обмене меморандумами имеют «очень большое значение». И пожелал, чтобы этот раунд переговоров показал «содержательный разговор».

Как передает Clash Report, турецкий министр заявил, что у Турции есть необходимая инфраструктура для мониторинга соблюдения потенциального прекращения огня в Украине.

Кроме того, Фидан заверил, что может способствовать проведению обмена пленными.

Переговоры российской и украинской делегаций идут в закрытом режиме.

Напомним, что сегодня, 23 июля, украинская делегация прибыла в Турцию.

Позже появилась информация о встрече Умерова с главой российской делегации Мединским.

В свою очередь президент Зеленский озвучил ожидания от переговоров в Турции.

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