Переговоры в Стамбуле: что сдерживает Путина лично встретиться с Зеленским

Владимир Путин / © Getty Images

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Личные переговоры в Турции между президентом Украины Владимиром Зеленским и главою Кремля Владимиром Путиным не только указали бы на равенство между двумя лидерами.

Об этом пишет The Telegraph.

По мнению журналистов, Путин просто тянет время, надеясь, что Дональд Трамп потеряет интерес к этой войне и прекратит вооруженную поддержку Киева, забыв о войне.

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«Путин сейчас находится в неудобном положении: считая, что имеет преимущество на поле боя, у него нет реального желания прекращать боевые действия, даже если готов обсуждать условия капитуляции Украины», — пишет медиа.

«Он уверен, что Россия избежит серьезной критики со стороны США в случае провала переговоров. В конце концов, Трамп пока принял только существенные меры против Украины, ненадолго заморозив обмен разведывательными данными и поставки оружия», — указывает издание на неоднозначность ситуации.

«Но личные переговоры с Зеленским — это совсем другое дело, и неудивительно, что Путин избегает их», — подчеркивается в материале.

Очевидно, серьезные переговоры уже продолжаются за кулисами, однако если бы Путин приехал в Стамбул, надежды на соглашение, безусловно, значительно возросли бы.

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«Это все может быть просто мечтами. Пока что Путин добился больших уступок от США, чем он когда-то мог себе представить — и все это без необходимости что-либо делать. Вопрос без ответа в том, почему он сейчас изменил тактику», — добавляют журналисты издания.

Напомним, Россия официально утвердила состав делегации для переговоров в Стамбуле. Туда вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Лидера России Владимира Путина в списке нет.

Вопрос, поедет ли Путин в Стамбул, был главным. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что разговаривать только с Путиным Лидер США Дональд Трамп не исключал, что прилетит в Турцию, если там будет и Путин.

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры Украины и России, не упоминая о 30-дневном прекращении огня, который должен заработать 12 мая. Зеленский ответил, что лично будет ждать Путина в Турции, если Россия прекратит огонь.

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Трамп, как известно, не приедет в Турцию сегодня, 15 мая.