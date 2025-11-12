Переговоры в Стамбуле: Кислица рассказал, как россияне провоцировали украинцев для срыва

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 23 июля 2025 года / © Associated Press

Российские переговорщики на встречах в Стамбуле сознательно провоцировали украинскую делегацию и избегали обсуждения конкретных шагов к миру. Россия создавала иллюзию прогресса путем предложений о создании рабочих групп в WhatsApp.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает The Times.

В статье говорится, что именно Кислице президент Украины Владимир Зеленский поручил курировать мирные переговоры с участием России, США и союзников по НАТО.

Как рассказал дипломат, во время встреч в Стамбуле 16 мая, 2 июня и 23 июля российская сторона каждый раз приносила досье на каждого представителя украинской делегации.

«Они прекрасно знают биографию каждого из нас и иногда намеренно говорят провокационные и довольно гадкие вещи«, — отметил Кислица.

По его словам, такая тактика была направлена на то, чтобы вывести украинских представителей из равновесия и впоследствии обвинить их в срыве переговорного процесса.

Он добавил, что напротив украинской делегации сидели бывшие министры обороны, генералы и дипломаты, но даже в таком составе «они отрицали нашу идентичность, национальность». Поэтому украинская сторона заранее договорилась не вступать в споры по истории, а сосредоточиться только на повестке дня.

Несмотря на это, по словам Кислицы, россияне постоянно уклонялись от обсуждения существенных вопросов. Вместо этого они предлагали создавать рабочие группы или чаты в WhatsApp, чтобы «обмануть американцев, создав видимость прогресса и избежать новых санкций».

«В нормальных переговорах обе стороны выкладывают свои аргументы на стол, ищут точки пересечения, определяют, где „серая зона“, а где — абсолютно неприемлемые позиции. До этого этапа мы так и не дошли», — подчеркнул замминистра.

Кислица отметил, что российская делегация даже отказалась обсуждать временное прекращение огня, пока он не уточнил, что именно имеется в виду под этим термином. Единственный формат перемирия, на который соглашалась российская сторона, — это двухчасовая пауза для сбора тел погибших.

Дипломат подчеркнул, что не удивлен безрезультатностью этих встреч.

«Важно понимать: в диктатуре невозможно вести творческую дискуссию с переговорщиками, которые представляют диктатора. Они приходят с жестким мандатом и должны защищать только его позицию. Более того, они контролируют и доносят друг на друга — кто насколько «твердо» держал линию«, — рассказал замглавы МИД Украины.

Напомним, в конце октября заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва якобы готова продолжать переговоры с Украиной об окончании войны в «стамбульском формате». По словам Галузина, единственной проблемой является «отсутствие политической воли Киева». В то же время он отметил, что переговоры должны проходить «с учетом реальной ситуации и наработок переговоров 2022 года».

Комментируя эти слова, спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Кремль не стремится к миру, а ищет пути для продолжения войны. Тихий отметил, что украинская делегация неоднократно была в Стамбуле для прямых переговоров, однако эти встречи были «крайне неудовлетворительными». Украинская делегация встретила «группу людей низкого уровня», которые выдвигали старые ультиматумы и не имели полномочий принимать решения.