Переговоры в Стамбуле: Коваленко сообщил, что Россия уже прибегла ко лжи и манипуляциям

Переговоры в Стамбуле / © ТСН.ua

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Россия распространяет в СМИ ложь о начале переговоров в Турции в 10 утра за Москвой. Это не соответствует действительности.

Об этом пишет руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, не исключено, что россияне просто хотят манипулировать темой переговоров. Ибо уже их пропагандисты пишут, что "переговоры нужны всем, кроме Украины". На это и расчет.

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"На самом деле движение к миру не нужно разве что России, которая всячески избегает прекращения огня на 30 дней и нормального диалога, еще и распространяет такую ложь", - заключил Коваленко.

Переговоры в Стамбуле: ожидания и последствия для Украины

В четверг, 15 мая, в Турции должны пройти переговоры по установлению режима прекращения огня, на что уже давно согласилась Украина, причем безусловно.

Путин тянет с ответом уже два месяца. А предложение прекратить огонь сперва на 30 дней перед началом каких-либо переговоров принадлежит именно американцам. За эти четыре месяца работы новой администрации США Трамп сделал уже много уступок Путину. Но останавливать войну Москва не желает.

Прямые переговоры Украины и России, на чем долго настаивала команда Трампа, это было предложение Путина. Впрочем, не между ним и президентом Зеленским, который предложил украинский президент, и без установления режима прекращения огня, а при условии, что эта встреча станет продолжением так называемых «стамбульских переговоров» весны 2022 года.

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В среду, 14 мая, поздно вечером Путин утвердил состав делегации для участия в переговорах с Украиной в Стамбуле. Возглавил ее помощник главы Кремля Владимир Мединский — тот же, что весной 2022 года на тогдашних стамбульских переговорах. Однако президент Зеленский будет в Анкаре и будет встречаться там с Реджепом Эрдоганом. Согласия на поездку в Стамбул для встречи с Мединским не было, только с Путиным. Поэтому, не совсем понятно, с кем будет встречаться назначенная Путиным российская делегация. Ведь ради Мединского Трамп тоже не приедет в Турцию.