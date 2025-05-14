Переговоры в Стамбуле: кто уже прибыл в Турцию и что обсудили

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / © Associated Press

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Министры иностранных дел Турции Хакан Фидан и Украины Андрей Сибига встретились перед неформальной встречей министров иностранных дел НАТО в южной турецкой провинции Анталья.

Об этом говорится в сообщении Sky News.

«Министры иностранных дел Турции и Украины обсудили усилия по достижению прекращения огня и крепкого мира между Россией и Украиной, а также запланированный визит президента Владимира Зеленского в Анкару во время встречи в среду», — сообщил источник в министерстве иностранных дел Турции.

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Также говорится, что Фидан подтвердил готовность Турции принять любые мирные переговоры между Украиной и Россией.

В МИД Турции заявили о прибытии американской делегации на переговоры РФ и Украины в Стамбуле.

В то же время Хакан Фидан отметил, что формат прямых переговоров по Украине в Стамбуле 15 мая пока не определен.

«Формат переговоров еще не определен до конца, но мы рассчитываем на их успех. Мы сначала выступали за скорейшее окончание этой войны», — сказал турецкий министр в эфире телеканала TRT Haber.

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Как он сказал, в Стамбул прибудет и делегация РФ.

«Для нас важно как можно скорее добиться прекращения огня и начать системные мирные переговоры. Я немного доволен тем, чего мы добились. Речь идет о том, что обе стороны выражают волю к переговорам. Намерения очень важны, я хочу остановить эту войну», — отметил Фидан.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он может встретиться с главой РФ Владимиром Путиным «ради спасения жизней».

Между тем, руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что президент Зеленский будет на переговорах в Стамбуле даже без Путина. Отсутствие же кремлевского главы на переговорах станет международным сигналом, что Москва избегает диалога.

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