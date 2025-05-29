Переговоры в Стамбуле: Лавров отчитался Рубио о подготовке предложений

Глава МИД Сергей Лавров / © Associated Press

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В среду, 28 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о подготовке Кремлем конкретных предложений к следующему раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщили российские пропагандисты со ссылкой на внешне-политическое ведомство России.

В свою очередь Рубио отметил нацеленность Трампа на скорейшее завершение войны в Украине и выразил готовность Вашингтона способствовать сближению позиций сторон.

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Телефонный разговор с Вашингтоном состоялся после того, как Лавров объявил, что 2 июня состоится второй раунд прямых российско-украинских переговоров.

Перед тем пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Украина 16 мая в Стамбуле договорились непосредственно обменяться документами с видением урегулирования и обсудить их на следующем раунде переговоров.

«Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами меморандума РФ и Украина не имели», — отметила она.

Вскоре после этого шефу Захаровой все же пришлось отчитаться перед госсекретарем США Марко Рубио о предложениях, которые готовит Россия.

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Напомним, после переговоров в Стамбуле Украина ждала так называемый «меморандум», в котором российская сторона должна была описать свое видение шагов к прекращению огня. Однако, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, по состоянию на вечер 28 мая украинская сторона не получила от Москвы никакого документа с предложениями. Зато Киев свои предложения Кремлю передал.