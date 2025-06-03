Дмитрий Медведев

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, зачем россиянам переговоры в Стамбуле. Мол, речь идет не о "компромиссном мире" на вымышленных условиях, а о "победе России".

Об этом Медведев написал в своем Telegram.

"Всем, кто переживает и ждет возмездия. Переживать надо - это свойство нормального человека", - пригрозил путинский муртад.

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Он подчеркнул, что армия РФ активно наступает и продолжит наступление.

"Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, - исчезнут", - издал Медведев.

Также он рассказал, для чего России действительно переговоры в Стамбуле.

"Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на вымышленных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти", - заявил заместитель Совбеза РФ.

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В этом смысл русского “меморандума”, добавил он, который вчера был опубликован.

Напомним, СБУ провела успешную операцию под названием «Паутина» на территории России, где был поражен 41 российский военный лет. После этого РФ угрожала сорвать переговоры в Стамбуле.

Собеседник издания "Украинская правда" рассказал, что сдвиги на переговорах есть, однако Москва намеренно обращает внимание на несущественные вопросы, чтобы затянуть переговорный процесс. Особо он подчеркнул, что недавняя операция СБУ «Паутина» повлияла на ход переговоров.

"Российская сторона четко отметила, что существует риск срыва любых переговоров и продолжения боевых действий из-за таких шагов", - сообщил чиновник.

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