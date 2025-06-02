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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Переговоры в Стамбуле между Украиной и РФ: онлайн-трансляция главных событий

Делегации Украины и России уже второй раз встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить прекращение войны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Переговоры между Украиной и РФ

Переговоры между Украиной и РФ / © ТСН.ua

В турецком Стамбуле 2 июня состоится второй раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Делегации должны представить свои видения "меморандумов", которые в будущем должны были бы стать началом мирного процесса и остановки войны. Зато россияне до последнего отказываются представлять свою версию "меморандума" и заявляют, что готовы показать документ только непосредственно на встрече с представителями Украины.

Относительно состава переговорщиков, то украинскую делегацию, как и в прошлый раз возглавит министр обороны Рустем Умеров. Со стороны россиян - советник президента РФ Владимир Мединский. Если же цели и с чем приехали представители Кремля на переговоры так и остается неизвестным, то по словам Владимира Зеленского, основные задачи для Украины в понедельник достаточно четкие:

  • полное и безусловное прекращение огня;

  • освобождение всех украинских военнопленных;

  • возвращение похищенных Россией детей;

  • подготовка к встрече на высшем уровне для установления длительного мира.

Встреча делегаций должна начаться во второй половине дня.

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Украины и РФ:

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