Переговоры в Стамбуле между Украиной и РФ: онлайн-трансляция главных событий

Переговоры между Украиной и РФ / © ТСН.ua

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В турецком Стамбуле 2 июня состоится второй раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Делегации должны представить свои видения "меморандумов", которые в будущем должны были бы стать началом мирного процесса и остановки войны. Зато россияне до последнего отказываются представлять свою версию "меморандума" и заявляют, что готовы показать документ только непосредственно на встрече с представителями Украины.

Относительно состава переговорщиков, то украинскую делегацию, как и в прошлый раз возглавит министр обороны Рустем Умеров. Со стороны россиян - советник президента РФ Владимир Мединский. Если же цели и с чем приехали представители Кремля на переговоры так и остается неизвестным, то по словам Владимира Зеленского, основные задачи для Украины в понедельник достаточно четкие:

полное и безусловное прекращение огня;

освобождение всех украинских военнопленных;

возвращение похищенных Россией детей;

подготовка к встрече на высшем уровне для установления длительного мира.

Встреча делегаций должна начаться во второй половине дня.

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ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Украины и РФ: