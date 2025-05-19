Переговоры в Стамбуле: Подоляк рассказал, что требовала Россия от Украины

Михаил Подоляк / © Getty Images

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На переговорах в Стамбуле российская делегация потребовала демонтировать оружейную промышленность Украины.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью польской Rzeczpospolita.

По его словам, Мединский зачитал требования по бумажке. Россияне требовали, чтобы Украина отказалась даже от тех территорий, которые Россия не оккупирует, а также отказалась от участия в любых военных альянсах.

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«Более того, они хотят, чтобы мы отказались от нашей оружейной промышленности и не получали ни одного оружия с Запада. Они повторяли требования, которые невозможно было выполнить», — говорит советник Ермака.

Подоляк добавил, что россияне вели себя дерзко и грубо, как и на переговорах в марте 2022 года.

«Они объявляют одно, а затем предлагают совсем другое. Они пытаются оскорбить своих собеседников на противоположной стороне… Это классическая российская дипломатия», — отметил он.

Советник Ермака подчеркнул, что мирные переговоры могут начаться только после прекращения огня.

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«В Стамбуле каждый представил свою позицию. И весь мир это увидел. Никто нас сейчас не обвинит, что Украина не хочет прекращения огня и не готова прекратить войну. Теперь маски упали. Путин использовал эти переговоры исключительно в пропагандистских целях, а Россия является главным препятствием для прекращения войны. Чтобы заставить Путина прекратить войну, Западу придется ввести гораздо более жесткие санкции. Любые уступки России лишь усилят навязчивость Кремля и разожгут аппетит Путина», — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, что в пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и Россией — первые публичные переговоры после марта 2022 года.