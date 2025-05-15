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Переговоры в Стамбуле: Сибига отреагировал на состав российской делегации
Украина готова к серьезному диалогу с Россией о достижении мира, однако Москва демонстрирует обратное.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что состав российской делегации, прибывшей на переговоры в Стамбуле 15 мая, свидетельствует об «отсутствии серьезных намерений» Кремля по достижению мира.
Об этом он сказал во время визита в Анкару.
Он подчеркнул, что «Москва демонстрирует пренебрежение к международным партнерам», тогда как Киев наоборот полностью открыт к диалогу.
«Украина представила делегацию высшего уровня, которую возглавляет президент Владимир Зеленский. В нее входят представители Минобороны, СБУ, разведки и Офиса Президента», — подчеркнул Сибига.
Он также прокомментировал возможность участия в переговорах президента США Дональда Трампа:
«Если бы президент США прибыл — это было бы огромное достижение. Но для этого должны сложиться все необходимые условия», — заявил министр.
Переговоры в Турции: что известно
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Анкару для переговоров с президентом Турции Эрдоганом.
Там он сразу заявил, что уровень российской делегации больше похож на бутафорский. Какой мандат имеют представители России, неизвестно.
Глава государства подтвердил, что сначала проведет встречу с президентом Турции. Зеленский выразил надежду, что у него будет «несколько часов для важного разговора, очень важных решений» с Эрдоганом.
Андрей Сибига уже встретился с главами МИД Франции Жан-Ноелем Барро, Германии Йоганном Вадефул и Польши Радославом Сикорским в формате Веймар+.
Однако накануне Дональд Трамп заинтриговал заявлением о своем участии в переговорах в Турции. Он амбициозно высказался о том, плотный график не помешает встретиться с диктатором Владимиром Путиным ради спасения жизней. Впрочем, со временем стало известно, что президент США от поездки отказался.
В свою очередь кремлевский диктатор Владимир Путин также проигнорировал встречу и отправил «вожаков».