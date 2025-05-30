Переговоры в Стамбуле: Сибига сделал заявление о меморандуме от РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

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Украина заинтересована в продолжении мирных переговоров в Стамбуле, но для их результативности российская сторона должна заблаговременно передать свой меморандум о прекращении огня, как об этом было договорено.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом пресс-конференции в Киеве.

Сибига акцентировал, что Украина открыта к прямым переговорам с Россией об установлении перемирия.

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"Мы заинтересованы, чтобы эти встречи (с представителями России в Стамбуле — ред.) продолжались, потому что хотим закончить войну в этом году, и мы заинтересованы в установлении перемирия — или на 30, или на 50, или на 100 дней. Украина открыта это обсуждать напрямую с Россией — мы это подтвердили во время перемирия», — высказался министр.

Он отметил, что ожидает от России передачи меморандума до этой встречи в Стамбуле.

"Мы ждем тоже от российской стороны меморандума, как это было анонсировано. Мы ждем его заблаговременно. Это было также обещано и американской стороне», — сказал Сибига.

По его словам, чтобы следующая встреча в Стамбуле была субстантивной и предметной, важно получить заблаговременно документ. Таким образом украинская делегация на переговорах будет иметь полномочия для обсуждения соответствующих позиций.

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Глава украинского МИД напомнил, что Киев принял предложение Вашингтона о прекращении огня, и сейчас Россия должна принять безоговорочное перемирие. Сибига сказал, что это «откроет дорогу для дальнейших широких переговоров относительно наших мирных усилий по приближению справедливого всеобъемлющего устойчивого мира для Украины». Министр подчеркнул, что поэтому нужно давить на Москву, чтобы услышать от нее четкое «да» перемирию.

Россия затягивает с меморандумом — что известно

Напомним, 23 мая глава МИД России Сергей Лавров анонсировал, что Москва передаст Украине проект меморандума о мирном урегулировании, как только завершится обмен пленными.

Последний этап обмена состоялся 25 мая, однако страна-агрессор до сих пор не передала Киеву меморандум. Об этом 29 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зато в Кремле предложили 2 июня провести вторую встречу в Стамбуле по прекращению огня, и уже там обменяться меморандумами.

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По мнению аналитиков Института изучения войны, российские чиновники намеренно задерживают передачу меморандума Украине, рассчитывая на то, что Киев откажется от участия во встрече в Стамбуле.

Однако 30 мая стало известно, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности снова встретиться с российской делегацией в Стамбуле на следующей неделе. Он акцентировал, что нужна «конструктивная дискуссия».