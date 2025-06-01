Переговоры в Стамбуле: СМИ получили полный текст меморандума Украины

Меморандум от Украины, который представят на переговорах в Стамбуле, содержит положения о прекращении огня, мониторинге перемирия и необходимости личной встречи президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Полный текст документа получило «Суспільне».

Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимое условие и условие для мирных переговоров.

Меры по укреплению доверия — решение гуманитарных вопросов: безусловный возврат всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех пленных по принципу «всех на всех». Освобождение Россией всех гражданских заложников.

Неповторение агрессии: целью переговоров является восстановление постоянного основания для долгого мира и безопасности и обеспечения того, чтобы агрессия не повторилась.

Гарантии безопасности и привлечение международного сообщества Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество для участия в переговорах и предоставления гарантий обеспечения выполнения соглашений.

Суверенитет: Украина не обязуется быть нейтральной. Членство Киева в НАТО зависит от консенсуса внутри Североатлантического Альянса.

Отсутствие ограничений на численность, размещение и другие параметры украинских Сил обороны, а также размещение войск иностранных дружественных государств на территории Украины.

Территориальные вопросы: территориальные достижения, осуществленные РФ с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом. Линия столкновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня.

Санкции: некоторые ограничения могут быть сняты с России, но поэтапно и постепенно, с механизмом возобновления санкций при необходимости.