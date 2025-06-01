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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Переговоры в Стамбуле: СМИ получили полный текст меморандума Украины

Украина предложила России и США свой план прекращения войны, который будет представлен на переговорах в Стамбуле.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Переговоры в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле / © ТСН.ua

Меморандум от Украины, который представят на переговорах в Стамбуле, содержит положения о прекращении огня, мониторинге перемирия и необходимости личной встречи президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Полный текст документа получило «Суспільне».

Ключевые принципы соглашения и переговоры

  • Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимое условие и условие для мирных переговоров.

  • Меры по укреплению доверия — решение гуманитарных вопросов: безусловный возврат всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех пленных по принципу «всех на всех». Освобождение Россией всех гражданских заложников.

  • Неповторение агрессии: целью переговоров является восстановление постоянного основания для долгого мира и безопасности и обеспечения того, чтобы агрессия не повторилась.

  • Гарантии безопасности и привлечение международного сообщества Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество для участия в переговорах и предоставления гарантий обеспечения выполнения соглашений.

  • Суверенитет: Украина не обязуется быть нейтральной. Членство Киева в НАТО зависит от консенсуса внутри Североатлантического Альянса.

  • Отсутствие ограничений на численность, размещение и другие параметры украинских Сил обороны, а также размещение войск иностранных дружественных государств на территории Украины.

  • Территориальные вопросы: территориальные достижения, осуществленные РФ с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом. Линия столкновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня.

  • Санкции: некоторые ограничения могут быть сняты с России, но поэтапно и постепенно, с механизмом возобновления санкций при необходимости.

  • Замороженные российские активы используются для восстановления Украины или остаются замороженными до выплаты репараций.

Следующий шаг — согласование режима прекращения огня и повестки дня встречи лидеров

  • после встречи в Стамбуле стороны продолжат переговоры, которые будут сосредоточены на полном и безусловном прекращении огня: его условиях и мониторинге;

  • мерах укрепления доверия;

  • подготовке и согласованию повестки дня будущих переговоров лидеров по ключевым вопросам;

  • переговоры будут проведены с участием США и Европы.

Прекращение огня

  • полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море по меньшей мере на 30 дней (с возможностью продления каждые 30 дней) в качестве необходимой предпосылки для мирных переговоров;

  • мониторинг прекращения огня, который возглавляют США и поддерживают третьи страны.

Меры по укреплению доверия

  • после успешного обмена военнопленными в результате переговоров в Стамбуле стороны продолжают процесс обмена всех военнопленных (принцип «всех на всех»).

  • соглашение о безусловном возвращении Российской Федерацией всех депортированных и перемещенных украинских детей, а также освобождении всех гражданских заключенных. Речь идет обо всех заключенных, начиная с февраля 2014 года.

Встреча лидеров

Лидеры Украины и России встретятся с тем, чтобы согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования.

Ключевые вопросы мирного соглашения, которые должны быть согласованы лидерами:

  • постоянное и полное прекращение боевых действий: условия, мониторинг, санкции за нарушение;

  • гарантии безопасности и неповторение агрессии;

  • территориальные вопросы;

  • экономика, компенсация, восстановление Украины;

  • санкции за нарушение мирного соглашения;

  • порядок заключения окончательного мирного соглашения.

Ранее копию документа, в котором изложена украинская дорожная карта в мир, публиковало издание Reuters.

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