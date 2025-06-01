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Переговоры в Стамбуле: СМИ получили полный текст меморандума Украины
Украина предложила России и США свой план прекращения войны, который будет представлен на переговорах в Стамбуле.
Меморандум от Украины, который представят на переговорах в Стамбуле, содержит положения о прекращении огня, мониторинге перемирия и необходимости личной встречи президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.
Полный текст документа получило «Суспільне».
Ключевые принципы соглашения и переговоры
Полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимое условие и условие для мирных переговоров.
Меры по укреплению доверия — решение гуманитарных вопросов: безусловный возврат всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех пленных по принципу «всех на всех». Освобождение Россией всех гражданских заложников.
Неповторение агрессии: целью переговоров является восстановление постоянного основания для долгого мира и безопасности и обеспечения того, чтобы агрессия не повторилась.
Гарантии безопасности и привлечение международного сообщества Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество для участия в переговорах и предоставления гарантий обеспечения выполнения соглашений.
Суверенитет: Украина не обязуется быть нейтральной. Членство Киева в НАТО зависит от консенсуса внутри Североатлантического Альянса.
Отсутствие ограничений на численность, размещение и другие параметры украинских Сил обороны, а также размещение войск иностранных дружественных государств на территории Украины.
Территориальные вопросы: территориальные достижения, осуществленные РФ с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом. Линия столкновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня.
Санкции: некоторые ограничения могут быть сняты с России, но поэтапно и постепенно, с механизмом возобновления санкций при необходимости.
Замороженные российские активы используются для восстановления Украины или остаются замороженными до выплаты репараций.
Следующий шаг — согласование режима прекращения огня и повестки дня встречи лидеров
после встречи в Стамбуле стороны продолжат переговоры, которые будут сосредоточены на полном и безусловном прекращении огня: его условиях и мониторинге;
мерах укрепления доверия;
подготовке и согласованию повестки дня будущих переговоров лидеров по ключевым вопросам;
переговоры будут проведены с участием США и Европы.
Прекращение огня
полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море по меньшей мере на 30 дней (с возможностью продления каждые 30 дней) в качестве необходимой предпосылки для мирных переговоров;
мониторинг прекращения огня, который возглавляют США и поддерживают третьи страны.
Меры по укреплению доверия
после успешного обмена военнопленными в результате переговоров в Стамбуле стороны продолжают процесс обмена всех военнопленных (принцип «всех на всех»).
соглашение о безусловном возвращении Российской Федерацией всех депортированных и перемещенных украинских детей, а также освобождении всех гражданских заключенных. Речь идет обо всех заключенных, начиная с февраля 2014 года.
Встреча лидеров
Лидеры Украины и России встретятся с тем, чтобы согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования.
Ключевые вопросы мирного соглашения, которые должны быть согласованы лидерами:
постоянное и полное прекращение боевых действий: условия, мониторинг, санкции за нарушение;
гарантии безопасности и неповторение агрессии;
территориальные вопросы;
экономика, компенсация, восстановление Украины;
санкции за нарушение мирного соглашения;
порядок заключения окончательного мирного соглашения.
Ранее копию документа, в котором изложена украинская дорожная карта в мир, публиковало издание Reuters.