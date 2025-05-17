Переговоры в Стамбуле: союзники Украины перехитрили Путина — WSJ

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Переговоры между украинской и российской сторонами в Стамбуле стали кульминацией тщательно спланированной дипломатической игры лидеров Франции, Германии, Великобритании и Польши.

Об этом пишет The Wall Street Journal .

Со ссылкой на европейских чиновников в издании утверждают, что союзники Украины посоветовали президенту Владимиру Зеленскому после его спора в Белом доме безоговорочно принять требования Трампа, включая призыв к прекращению огня.

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«Четыре лидера провели несколько телефонных разговоров с Зеленским, прежде чем посетить его в Киеве на прошлой неделе, где они научили его, как реагировать на непредсказуемый подход Трампа к посредничеству в заключении мирного соглашения. Затем группа спонтанно позвонила по телефону Трампу на мобильный телефон, чтобы сообщить ему, что Зеленский полностью принял его предложения по прекращению огня», — говорится в публикации.

После этого был выдвинут ультиматум Путину: либо он соглашается на прекращение огня, либо столкнется с санкциями против жизненно важного экспорта нефти и газа из России.

Европейские дипломаты говорят, что такая решимость союзников Украины стала возможной благодаря смене правительства в Германии, где новый канцлер Фридрих Мерц готов согласиться на более жесткие санкции против Москвы.

Поставленный в тупик дипломатическим наступлением, Путин предложил провести мирный саммит в Стамбуле, на котором он потом отказался присутствовать, отправив туда второстепенных представителей без широкого мандата на переговоры.

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Переговоры в Стамбуле стали ловушкой для Путина

По словам европейских чиновников, инициатива ЕС была разработана для того, чтобы убедить Трампа, что Путин отказывается от его посредничества.

В издании называют это значительным успехом как для Зеленского, так и для его европейских коллег, долго пытавшихся опровергнуть критику Трампа относительно того, что они делают недостаточно для прекращения величайшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой войны.

«Это позволило Европе наконец-то стать партией мира», — сказал Иван Крастев, научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене, несколько раз встречавшийся с российским президентом.

По словам Крастева, теперь на Путина лежит обязанность объяснить Трампу, почему он отказывается от его инициативы по прекращению огня, несмотря на предложение Зеленского и его европейских сторонников, а также лидеров таких стран, как Турция и Бразилия.

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Напомним, что после переговоров в Стамбуле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не реагирует на требования Соединенных Штатов.

Вместе с президентом Зеленским, премьерами Великобритании Киром Стармером и Польши Дональдом Туском, а также канцлером Германии Фридрихом Мерцом французский лидер пытался по телефону это донести до Трампа.