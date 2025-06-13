Переговоры в Стамбуле: третья встреча Украины и России становится все более призрачной

Переговоры в Стамбуле 2 июня / © Getty Images

Реклама

После двух раундов переговоров в Стамбуле в политических кругах рассматривают возможность проведения третьего раунда переговоров между Украиной и Россией.

Украинская сторона настаивает на международном давлении и гарантиях безопасности, в то время как позиция Кремля остается непредсказуемой.

Успех переговоров зависит от многих факторов, включая участие посредников и реальную готовность сторон к компромиссам.

Реклама

Что известно о потенциальном «Стамбуле-3» — узнайте в материале ТСН.ua.

Переговоры в Стамбуле

При активном посредничестве США в турецком городе Стамбуле в этом году состоялось два раунда переговоров между Украиной и Россией.

Первый раунд — 16 мая 2025 года. Он не принес существенного прогресса, кроме договоренности о большом обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Тогда на переговорах Украину представляли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

Реклама

Делегация же РФ была представлена переговорщиками более низкого уровня. Это советник «фюрера» Владимир Мединский, заместитель главы МИД Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и глава разведки Игорь Костюков.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский назвал уровень российской делегации «бутафорским», что не может принимать сложные решения.

Второй раунд прошел 2 июня 2025 года.

На этих переговорах украинскую делегацию возглавлял, как и в прошлый раз, министр обороны Украины Рустем Умеров. Среди других в ее составе был первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий, заместитель главы СБУ Александр Поклад.

Реклама

Состав российской команды был такой же, что и во время первого раунда переговоров.

До начала встречи украинская делегация передала россиянам документ с предложениями по мирному урегулированию. Россия со своей стороны до последнего скрывала свой так называемый меморандум, а передала его уже прямо в день переговоров.

В итоге второго раунда стороны договорились на обмен военнопленными в формате «всех на всех» и возвращение телам погибших.

Украинская делегация также передала российской стороне верифицированный список детей, депортированных в РФ во время войны.

Реклама

Ультимативный «меморандум» Кремля

Президент Зеленский публично рассказал о требованиях, которые поставил Кремль для украинской стороны в своем «меморандуме». По его словам, этот документ — это ультиматум.

В частности, в «меморандуме» речь шла о выполнении территориальных требований (признании аннексии Крыма и Донбасс и отказе от вступления в военные союзы, ограничении суверенитета Украины).

Глава государства назвал российский документ ультимативным и неконструктивным, отметив, что его цель — лишь имитировать переговоры для международной аудитории.

«Россияне понимали, что это ультиматум, и его не воспринимает украинская сторона, никто не будет воспринимать всерьез. Потому что там ультиматум, то есть это не меморандум понимания… Они нам это не дали, потому что понимали, что если это станет публичным, то у Украины будет полное право не приехать на встречу», — подчеркнул украинский президент.

Реклама

Как выполнялись договоренности

Согласно договоренностям, во время первого раунда переговоров в Стамбуле, с 23 по 25 мая состоялся обмен пленными в формате «1000 на 1000».

После второго раунда переговоров обмен военнопленными начался 9 июня.

Из плена домой вернулись защитники до 25 лет, тяжелобольные и тяжело раненные, а также в Украину начали возвращать тела погибших воинов.

Известно, что во время переговоров в Стамбуле стороны договорились о репатриации тел шести тысяч погибших военных с обеих сторон. Однако и в этой ситуации РФ пыталась обвинить Украину в срыве договоренностей.

Реклама

Но российская сторона пыталась обвинить Украину в срыве договоренностей по обмену тел и пленников.

В преддверии обмена помощник Путина Мединский обвинил Украину в «неожиданном переносе» обмена пленными и телами. Однако Координационный штаб опроверг это, заявив, что Украина соблюдает соглашения и уже направила списки тяжелораненых и больных бойцов по принципу «всех на всех», тогда как Россия нарушила договоренности, выдвинув новые требования.

Украина напомнила, что дата репатриации тел не была фиксированной, но Россия начала действия односторонне, без согласования.

Между тем, президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль пытается превратить гуманитарные вопросы «в грязную политическую игру».

Реклама

Третий раунд переговоров в Стамбуле

По информации росСМИ, в РФ заявили о возможности проведения третьего раунда переговоров между Украиной и Россией в конце июня в Стамбуле.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, основной темой потенциальной встречи может стать движение к длительному прекращению огня.

В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская сторона может провести встречу в период с 20 по 30 июня.

«Мы считаем, что дальнейшие встречи наших двух делегаций имеют смысл только, если они будут готовить встречу на самом высоком уровне», — заявил Умеров.

Реклама

Решение об окончательной дате и формате встречи пока не принято.

Позиция Украины

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину встречу, однако только после прекращения огня.

Также он отметил, что Украина готова к встрече лидеров в более широком формате, среди которых будут руководители таких государств, как Украина, США, Турция и РФ.

Зеленский в очередной раз заявил, что Украина не будет признавать оккупированные территории, но готова обсуждать территориальные вопросы дипломатично при наличии гарантий безопасности.

Реклама

«Нам нужны сильные посредники: чтобы россияне не могли отказаться от достигнутых на переговорах договоренностей», — сказал он.

Также глава государства добавил, что США пока не выглядят таким посредником из-за мягкой политики в отношении России.

Вместо встречи в Стамбуле Кремль заявляет о переговорах с США

На предложение Зеленского о личной встрече кремлевский диктатор Владимир Путин отреагировал достаточно бурно.

Он вдруг обвинил высшее украинское руководство в организации «терактов» — подрыв мостов в Брянской и Курской областях, которые произошли в один день с атакой украинских дронов на российские военные аэродромы.

Реклама

А также заявил, что не ведет переговоры с «террористами»

Также тогда в Москве июня заявили, что новая встреча между Россией и Украиной пока без четких сроков. Спикер Путина Песков сообщил, что все зависит от времени на проработку меморандумов. После их анализа стороны определят дату переговоров.

Он не уточнил, есть ли уже готовые проекты, но отметил, что Кремль будет «внимательно изучать документы». По его словам, процесс зависит от готовности сторон.

Также в Кремле начали заявлять о новом раунде переговоров России и США по устранению «раздражителей» в дипломатии. Согласно сообщению российского посла в США Александра Дарчиева, встреча должна состояться «в ближайшее время в Москве».

Реклама

По его словам, РФ и США договорились перенести переговоры из Стамбула в столицы.

Дарчиев назвал процесс «выздоровления» отношений «обратимым» и обвинил «ястребов» в Конгрессе в создании «антироссийского лба».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина заинтересована во встрече на уровне президентов. Он подчеркнул, что предварительные переговоры сводились только к обменам, а украинская сторона готова к серьезным решениям.

«Мы стремимся к миру и приветствуем усилия США, в частности Трампа, по его достижению. Однако Россия по-прежнему действует ультимативно, требуя капитуляции», — отметил министр.

Реклама

От предыдущих встреч с РФ Украина извлечет определенные «политические выгоды», отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В частности, само присутствие украинцев на переговорах показало, что страна действительно заинтересована в прекращении огня.

Также он подчеркнул, что Украина готова к реалистическому переговорному процессу.

«Мы готовы к реалистическому переговорному процессу. Мы готовы к прекращению огня. Мы готовы даже к встрече в формате президент плюс субъект Путин. И, соответственно, мы готовы выйти на финализацию войны», — отметил Подоляк.

Реклама

Между тем спикер МИД Георгий Тихий отметил, что пока рано говорить о новом раунде переговоров между Украиной и Россией. По его словам, главным препятствием является недостаточное международное давление на Москву.

Сейчас идет сложный процесс обмена пленными и телами погибших, который может растянуться на несколько дней. Однако для политического прорыва нужны более решительные действия мировых партнеров.

По его словам, если бы давление было раньше, результаты стамбульских встреч были бы уже, «но давления нет, поэтому встречи безрезультатны».

Напомним, в Институте изучения войны считают, что Москва хочет возобновить переговоры с США о контроле вооружений и одновременно намекает на уступки в отношении Украины .

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.