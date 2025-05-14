Переговоры в Стамбуле: в администрации Путина сделали последние заявления об участии

Владимир Путин. / © Associated Press

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Состав российской делегации на предстоящие 15 мая переговоры в Стамбуле будет озвучен, когда поступит указание от диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Состав российской делегации, которая поедет в Стамбул, будет озвучен, когда поступит соответствующее указание президента", - заявил Песков.

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По его словам, представители России будут ждать украинской делегации. Будет ли на встрече сам фюрер, представитель Кремля не сказал.

Между тем помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков сообщил, что Москва планирует обсудить политические и технические вопросы. Якобы в связи с этим будет определен состав российской делегации. Ушаков не уточнил, будет ли он на переговорах в Стамбуле. К слову, СМИ писали о том, что он и глава МИДа Сергей Лавров отправятся в Турцию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с "фюрером" РФ Владимиром Путиным и откровенно сказал, о чем хочет поговорить с ним. Так, глава государства подчеркнул, что, прежде всего, во время личной встречи поднимет вопрос о полном прекращении огня и обмене всех пленных.

Кроме того, Зеленский считает, что присутствие президента США Дональда Трампа может поощрить Путина приехать в Стамбул. Впрочем, известно, что государственный секретарь Марк Рубио посетит Турцию для участия в переговорах между Украиной и Россией. Будет ли сам Трамп, точно не известно.

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Дата публикации 09:09, 14.05.25 Количество просмотров 57 Трампу не до переговоров, а Путин никуда не собирается - откровенный прогноз переговоров 15 мая