Владимир Путин и Владимир Зеленский. / © ТСН.ua

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Европейский Союз ожидает, что диктатор РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским 15 мая в Стамбуле.

Об этом заявила главный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо, сообщает "ЕП".

"Мы с нетерпением ждем готовности президента Путина встретиться с президентом Зеленским в четверг", – заявила политика.

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По ее словам, Путин, "наверное, был удивлен готовностью президента Зеленского встретиться лично".

Кроме того, главный представитель ЕС подчеркнула, что Евросоюз не отказался от планов ввести против России дополнительные санкции, если Москва не примет решение о прекращении огня.

"Мы можем подтвердить, что при отсутствии прекращения огня, на что указывали некоторые лидеры, вице-президент Каи Каллас и сама президент фон дер Ляен, мы действительно рассматриваем возможность введения дальнейших санкций", - подчеркнула Паула Пиньо.

Напомним, глава МИД Германии Иоганн Вадефул пригрозил России "последствиями", если Москва не согласится на предложение провести переговоры между лидерами Украины и РФ 15 мая в Турции. Также министр призвал Кремль "сесть за стол переговоров".

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Заметим, что, по информации источника Gulagu.net, президент РФ Владимир Путин не планирует лететь на переговоры в Стамбул. К визиту готовятся глава МИД Сергей Лавров и советник диктатора Юрий Ушаков.

Дата публикации 16:03, 12.05.25 Количество просмотров 31 ТСН 15:00 новости 12 мая. Зеленский полетит в Стамбул! Диверсия РФ в Польше