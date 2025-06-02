Члены украинской делегации перед мирными переговорами между Украиной и Россией в Стамбуле, Турция, понедельник, 2 июня 2025 года / © Associated Press

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После успешной операции СБУ под названием «Паутина» на территории России, где был поражен 41 российский военный лет, РФ угрожала сорвать переговоры в Стамбуле.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны.

Собеседник рассказал, что сдвиги на переговорах есть, однако Москва намеренно обращает внимание на несущественные вопросы, чтобы затянуть переговорный процесс.

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Особо он подчеркнул, что недавняя операция СБУ «Паутина» повлияла на ход переговоров.

«Российская сторона четко отметила, что существует риск срыва любых переговоров и продолжения боевых действий из-за таких шагов», — сообщил чиновник.

По данным источника издания, Москва не изменила подхода к своим требованиям и настаивает на своих ультиматумах: «Требования были те же, что и во время первой встречи. Сначала выход с территории пяти областей — Курской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской — и только тогда условия прекращения огня».

Кроме того, собеседник рассказал, что главный представитель российской делегации Владимир Мединский действительно имеет полномочия от Кремля и находится на прямой связи с диктатором Владимиром Путиным.

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«Позиция российской стороны была такой же непоколебимой, как и во время первого раунда переговоров. Но на этот раз украинская сторона отвечала жестко. И это главное отличие. Кислица (первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица — Ред.) был одним из тех, кто проартикулировал все позиции, с которыми не согласна наша сторона», — подытожил собеседник УП.

Ранее глава делегации Украины Рустем Умеров рассказал об итогах встречи с российской делегацией в Стамбуле.

Также мы писали, что сказал глава делегации РФ Мединский о переговорах в Стамбуле.

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