Переговоры в Стамбуле: в России назвали возможную дату третьего раунда

Переговоры Украины и России в Стамбуле / © Associated Press

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Третий раунд переговоров в Стамбуле по войне с участием Украины и России может состояться после 22 июня.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам Захаровой, конкретные сроки нового раунда переговоров российской и украинской делегаций уточняются.

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В то же время, как отметила пресс-секретарь МИД, делегация из Москвы будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров после 22 июня.

Напомним, как заявлял ранее президент Украины Владимир Зеленский, следующий раунд переговоров с Россией может состояться после окончания сложного процесса обмена пленными.

Вечером 18 июня президент России Владимир Путин заявил, что переговорные группы России и Украины договариваются о проведении нового раунда после 22 июня.

Российский диктатор даже сказал, что готов встретиться с Зеленским на завершающем этапе переговоров. В то же время Путин отметил — на завершающем этапе под документами должна стоять подпись легитимной власти, в очередной раз намекнув на вымышленную им нелегитимность президента Украины.

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