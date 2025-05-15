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Переговоры в Стамбуле: Зеленский сделал заявление о российской делегации
Президент подтвердил, что сначала проведет встречу с Эрдоганом и всей обширной делегацией Турции.
Президент Владимир Зеленский заявил, что уровень российской делегации больше похож на бутафорский. Какой мандат имеют представители России, неизвестно.
Об этом глава государства заявил в Анкаре, куда он прибыл с визитом 15 мая.
Зеленский назвал делегацию Украины - делегацией "высокого уровня", а российскую - "символической".
"Из того, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень. Мы должны понимать, что за уровень у российской делегации и какой у них мандат, способны ли они сами что-то принимать. Потому что нам всем известно, кто в России принимает решение", - сказал Зеленский.
Глава государства подтвердил, что сначала проведет встречу с президентом Турции. Зеленский выразил надежду, что у него будет несколько часов для важного разговора, очень важных решений с Эрдоганом. Уже от этих переговоров будет зависеть, какие будут дальнейшие шаги, добавил украинский лидер.
Напомним, что Bloomberg пишет о том, что президент-диктатор РФ Владимир Путин для переговоров в Стамбуле назначил чиновников низшего звена. По информации издания, состав российской команды, вероятно, не оправдает ожидания Украины.
В Кремле состав делегации утвердили накануне, а сегодня заявили, что шанса на участие Путина в переговорах нет. Почему диктатор отказался навестить Турцию, в Москве не сообщают.