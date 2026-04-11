Переговоры в тупике: Иран сорвал план Трампа по Ормузскому проливу

Переговоры Ирана и США зашли в тупик

Дипломатические усилия по разблокированию ключевой транспортной артерии Ближнего Востока столкнулись с серьезными препятствиями. Переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде не принесли быстрых результатов из-за жесткой позиции Тегерана.

О «тупике» в дискуссиях по поводу будущего Ормузского пролива пишет Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

Ультиматум Тегерана и отказ от совместного контроля

Несмотря на встречу между вице-президентом США Джей Ди Венсом и иранским лидером военного времени Мохаммадом Багером Галибафом, стороны не смогли прийти к согласию.

По информации инсайдеров, Иран категорически отказывается от каких-либо вариантов совместного контроля над проливом. Иранские переговорщики настаивают на сохранении единоличного контроля над водным путем и требуют права взимать пошлину с торговых судов за безопасный проход по узкому коридору.

Утеряны мины: почему Иран не может открыть пролив

Однако главным препятствием для выполнения требования Дональда Трампа о немедленном открытии пролива является не только политическое упрямство. Как выяснили журналисты The New York Times, Тегеран просто не может найти все заложившиеся мины.

Американские чиновники объясняют, что в прошлом месяце иранские военные хаотично миновали акваторию с небольших лодок. У них нет точных координат каждой взрывчатки, а некоторые мины были установлены так, что они могут дрейфовать. Извлечение морских мин является гораздо более сложным процессом, чем их закладка, и ни Иран, ни США не имеют в регионе достаточных технических возможностей для быстрой очистки дна.

Именно это ранее намекал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, когда говорил о готовности открыть пролив с учетом определенных «технических ограничений».

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Переговоры в Исламабаде прошли на фоне резких заявлений американского президента. Дональд Трамп накануне заявил о полном уничтожении армии, флота и воздушных сил Ирана. Он заверил, что военное руководство Тегерана ликвидировано, а Ормузский пролив в ближайшее время будет открыт для глобального судоходства.

Несмотря на заявления Вашингтона, эксперты отмечают, что Тегеран подходит к переговорам в максимально уверенном настроении. Аналитики подчеркивают, что фактор времени играет в пользу Ирана, ведь блокада пролива сказывается на мировых ценах на энергоносители. В то же время, чрезмерно жесткая позиция может сыграть против самого Ирана, экономика которого остро нуждается в снятии санкций после месяца изнурительных боевых действий и значительных инфраструктурных разрушений.